Байден погодиться свідчити в Сенаті

Лідер виборчих перегонів від демократів та колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що якщо його викликатимуть свідчити під час процесу імпічменту в Сенаті, він погодиться це зробити. Цю заяву він зробив у суботу під час зустрічі із виборцями у штаті Айова, після того, як раніше заявив про свою відмову свідчити, за що отримав хвилю критики. Своє попереднє рішення він пояснював тим, що «немає юридичних підстав» для того, аби надсилати йому повістку свідчити, і що його свідчення допоможуть президенту Трампу відвернути увагу від його власних дій.

«Ви знаєте, я вже пережив два імпічменти. Один як молодий сенатор і потім як сенатор середнього віку. В них немає нічого доброго, незалежно від обставин. Це важко для країни. Тут немає чому радіти. Але зрозумійте мене правильно: Я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. Я думаю, що в Конгресу немає іншого вибору, крім як виконати свої конституційні обов’язки, незалежно від політичних наслідків», - заявив колишній сенатор Байден.

Пізніше в суботу на зустрічі з виборцями у місті Фейрфілд, Байден підтвердив, що він виконає вимоги буд-якої повістки Сенату.

Питання викликати Байдена свідчити в рамках імпічменту з’явилося тому, що його син, Гантер, перебував у раді директорів української енергетичної компанії Burisma, а сам він закликав до звільнення екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. Звинувачення у тиску на керівництво України з вимогою розслідувати ці дві обставини та зв'язок між ними перебуває у центрі імпічменту.

Дивіться також: 2019 у американському Конгресі: чому цей рік здався не продуктивним для американців? ​