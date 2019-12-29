2019-ий став рекордним у США за кількістю масових нападів

2019-ий став рекордним роком у США за кількістю масових нападів з часу ведення спостереження. Згідно із базою даних, зібраною Associated Press, USA Today та Північно-східним університетом, за рік сталася 41 атака, в якій загинуло 211 осіб.

Масовими вважаються ті напади, жертвами яких ставали чотири та більше людей. Найбільшою за кількістю жертв стала масова стрілянина в місті Ель Пасо, Техас, де в серпні загинули 22 особи. У 33 атаках з цих атак використовувалася вогнепальна зброя. Рекордним роком за кількістю жертв, втім, став 2017-ий, коли під час фестивалю у Лас Вегасі було розстріляно 59 людей. У тої час, коли кількість масових нападів у США зростає, кількість вбивств загалом, згідно із поліцейською статистикою, йде на спад.