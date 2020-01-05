Парламент Іраку ухвалив резолюцію про виведення всіх іноземних військ з території країни

Парламент Іраку під час екстреного засідання прийняв резолюцію, яка вимагає від уряду країни виведення всіх іноземних військ з території країни після вбивства іранського генерала Солеймані в аеропорту Багдада 3 січня. Резолюція вимагає скасування прохання про військову допомогу у боротьбі з Іламською державою, відповідно якої на території Іраку перебували американські військові.

Парламент Іраку також закликав до заборони будь-якої іноземної військової активності на іракській території, в повітряному просторі або в територіальних водах, хоч якими б обставинами така активність не пояснювалася.

Зараз в Іраку перебувають 5 тисяч військовослужбовців США, переважно як військові радники.