Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Парламент Іраку ухвалив резолюцію про виведення всіх іноземних військ з території країни

  • Голос Америки

Показати коментарі

Парламент Іраку під час екстреного засідання прийняв резолюцію, яка вимагає від уряду країни виведення всіх іноземних військ з території країни після вбивства іранського генерала Солеймані в аеропорту Багдада 3 січня. Резолюція вимагає скасування прохання про військову допомогу у боротьбі з Іламською державою, відповідно якої на території Іраку перебували американські військові.

Парламент Іраку також закликав до заборони будь-якої іноземної військової активності на іракській території, в повітряному просторі або в територіальних водах, хоч якими б обставинами така активність не пояснювалася.

Зараз в Іраку перебувають 5 тисяч військовослужбовців США, переважно як військові радники.

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео
Embed
«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:23 0:00

«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG