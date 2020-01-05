США визначили для знищення 52 об’єкта в Ірані у разі атак Тегерана проти американців

США і Іран обмінялися погрозами після смерті високопоставленого іранського генерала, вбитого в п'ятницю в результаті американського авіаудару в Багдаді.

Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї пообіцяв сувору помсту у зв'язку з вбивством Касема Солеймані.

Президент США Дональд Трамп пригрозив атакувати численні об'єкти в Ірані, якщо Тегеран зробить у відповідь кроки у зв'язку зі смертю Солеймані.

Трамп написав в Твіттері в суботу, що США визначили 52 об'єкта в Ірані, на які вони нанесуть «дуже швидкий і дуже сильний» удар, якщо Іран атакує американський персонал або об'єкти. Число 52 символізує кількість американців, взятих в заручники Іраном незабаром після ісламської революції.

У п'ятницю Трамп вперше виступив з публічною заявою в зв'язку з убивством Солеймані.

За словами Трампа, ліквідація Сулеймані давно назріла.

«Минулої ночі ми здійснили кроки, щоб зупинити війну. Ми не здійснили кроки, щоб почати війну. Я маю глибоку повагу до іранців. Вони видатні люди із видатним спадком та великим потенціалом. Ми не шукаємо зміни режиму. У тої же час агресія режиму в регіоні, включно із використанням сил-проксі з метою дестабілізації сусідів, має припинитися. І має припинитися зараз», - заявив американський глава держави.

Трамп попередив, що США мають найсильніші збройні сили та розвідку у світі і готові нанести удар у відповідь на будь-яку загрозу.

«Якщо американцям загрожують будь-де у світі, у нас всі ці цілі вже повністю ідентифіковані. І я готовий вдатися до будь-яких необхідних дій, і це особливо стосується Ірану. Під моїм керівництвом ми знищили територіальний халіфат ІДІЛу. І нещодавно американські сили спеціального реагування вбили терористичного лідера, відомого як аль-Багдаді. Світ безпечніший без цих монстрів».