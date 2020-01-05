Іран оголосив про вихід з ядерної угоди 2015 року

Іран оголосив про повний вихід з ядерної угоди 2015 року після вбивства генерала Солеймані. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Державне телебачення Ірану процитувало заяву адміністрації президента Гассана Роугані, яка, як повідомляється, говорить, що країна не буде більше дотримуватися обмежень щодо збагачення та кількості запасів збагаченого урану, як також обмежень відносно досліджень та розвитку своєї ядерної програми.

МАГАТЕ, яке спостерігає за іранською ядерною програмою, поки не прокоментувало заяву Ірану. Однак, Тегеран заявив, що співпраця з МАГАТЕ «продовжуватиметься, як і раніше».