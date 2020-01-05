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Три американця загинули під час нападу на військову базу в Кенії

  • Голос Америки

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Три американця, один військовий та двоє цивільних контрактників, загинули під час нападу бойовиків угруповання «Аль-Шабаб» на військову базу в Кенії, яку використовували американські та кенійські військові. Про це повідомляє американське військове командування. Ще двоє контрактників, які працювали на Міністерство оборони США, отримали поранення та наразі перебувають у стабільному стані.

У заяві «Аль-Шабаб» говориться, що угруповання частково взяло табір під контроль, і що атака призвела до жертв. Кенійські військові заявили, що вони відбили атаку, і що четверо бойовиків були вбиті.

Атака сталася через кілька днів після того, як бойовики «Аль-Шабаб» вбили трьох пасажирів автобуса в окрузі Ламу. Угруповання «Аль-Шабаб» у минулому провела серію атак проти кенійських сил безпеки і мирних жителів на узбережжі і північному сході країни.

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