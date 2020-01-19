Юристи Трампа назвали імпічмент «небезпечною атакою» на право американців вільно обирати свого президента

Команда юристів президента Дональда Трампа в суботу випустила заяву з різким засудженням імпічменту, який був оголошений президенту Палатою представників. Юристи назвали звинувачення проти Трампа «небезпечною атакою» на право американського народу вільно обирати свого президента».

У шестисторінковому документі, який був опублікований в суботу, юристи Трампа дали офіційний висновок про обґрунтованість двох статей імпічменту - зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу. Ці статті були схвалені Палатою представників в кінці минулого року і лягли в основу розгляду, яке почнеться у вівторок в Сенаті. Юристи Трампа закликали політиків відкинути «отруйну партійну прихильність» та «відстояти волю американського народу», відкинувши обидві статті імпічменту, висунутих Палатою представників.

«Це нахабна та незаконна спроба перекреслити результати виборів 2016 року та втрутитись у вибори 2020», - йдеться в документі, обулікованому юристами Трампа.

«У нас сильна правова основа. Президент не зробив нічого протизаконного, і ми вважаємо, що це підтвердиться в ході процесу», - заявило одне з трьох джерел, які повідомили журналістам про суть документа в ході телефонної прес-конференції.