SpaceX успішно випробувала систему аварійного переривання космічного польоту

Компанія Ілона Маска SpaceX в неділю провела випробування, що імітують екстрену посадку безпілотної капсули корабля, щоб протестувати систему аварійного припинення польоту.

Випробування є важливою віхою на шляху до запуску астронавтів НАСА з американської території.

Капсула корабля Crew Dragon з двома манекенами приводнилася у 32 кілометрах від узбережжя Флориди Кейп Канаверал через вісім хвилин після катапультування з ракети, яка відключила двигуни на висоті 19 кілометрів, щоб зімітувати аварію. Керівник НАСА Джим Брайденстайн назвав випробування успіхом.