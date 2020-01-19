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SpaceX успішно випробувала систему аварійного переривання космічного польоту

  • Голос Америки

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Компанія Ілона Маска SpaceX в неділю провела випробування, що імітують екстрену посадку безпілотної капсули корабля, щоб протестувати систему аварійного припинення польоту.

Випробування є важливою віхою на шляху до запуску астронавтів НАСА з американської території.

Капсула корабля Crew Dragon з двома манекенами приводнилася у 32 кілометрах від узбережжя Флориди Кейп Канаверал через вісім хвилин після катапультування з ракети, яка відключила двигуни на висоті 19 кілометрів, щоб зімітувати аварію. Керівник НАСА Джим Брайденстайн назвав випробування успіхом.

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