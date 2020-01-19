Ключові гравці у справі імпічменту посперечались про обґрунтованість звинувачень проти Трампа

Ключові гравці в справі імпічменту Дональда Трампа в неділю запекло посперечалися про те, чи є спроби президента США змусити Україну провести розслідування, вигідні йому в політичному плані, правопорушеннями, через які він повинен бути усунений з посади президента.

Розгляд у справі Трампа в Сенаті офіційно розпочався минулого тижня. Очікується, що сторони виступлять зі вступними заявами вже у вівторок, проте словесні баталії учасників політичної і юридичної боротьби за долю Трампа, які розгорнулися в недільних новинних ток-шоу, дозволяють робити висновки про розпал пристрастей, свідком яких американці, ймовірно, стануть в найближчі дні.

Один з адвокатів Трампа, Алан Дершовіц, виступаючи на каналі CNN, заявив, що він скаже сенаторам, що «навіть якщо подані факти виявляться правдою, справа не піднімається до рівня імпічменту», достатнього для визнання Трампа винним і його відсторонення від посади.

Законодавцям належить встановити, чи є вчинені Трампом діяння «високими злочинами і проступками» - відповідно до встановлених Конституцією США критеріїв для відсторонення президента від посади. На думку Дершовіца, дії Трампа не є злочинною поведінкою. Адвокат заявив, що якщо його аргументи переможуть, і Сенат вирішить, що порушень, які могли б стати основою для імпічменту, не було, то «необхідності викликати свідків немає».

«Сенат повинен проголосувати за виправдання [Трампа] або за припинення [справи проти нього]», - сказав він.

Водночас, демократ Адам Шифф, лідер семи «менеджерів» Палати представників, які ведуть справу проти Трампа, заявив в ефірі програми «На цьому тижні» на каналі АВС: «Ніхто серйозно не заперечує факт, що президент заблокував сотні мільйонів доларів військової допомоги союзнику, який веде війну з Росією, що він відкликав зустріч в Білому домі, якої домагався президент України, щоб продемонструвати своїй країні та своєму противникові підтримку США, заради того, щоб примусити Україну допомогти йому зшахраювати на наступних виборах».

«Насправді вони не можуть заперечити ці факти, - додав він. - Тому єдина дійсно нова річ в захисті президента полягає в тому, що, оскільки вони не можуть заперечити факти, тепер вони кажуть, що президента не можна піддати імпічменту за зловживання повноваженнями».

Сенат поки не вирішив, чи буде заслуховувати свідків при розгляді справи. Проти заслуховування нових свідчень виступає лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл.