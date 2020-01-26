У США зафіксували третій випадок зараження коронавірусом

У США зареєстрували третій випадок зараження на новий вірус з Китаю. Вірус діагностували у пацієнта в Південній Каліфорнії.

Агентство охорони здоров'я округу Оранж, штат Каліфорнія, повідомило вночі у суботу, що коронавірус був діагностований у особи, яка прибула з Ухані. Пацієнт(-ка) перебуває в ізоляції у лікарні у задовільному стані, йдеться у заяві агентства. Деталей щодо цієї особи агенство не подало, але запевнило, що ризик розповсюдження вірусу в окрузі Оранж залишається низьким.

Перший випадок вірусу у США у вівторок виявили у штаті Вашингтон: 30-річний чоловік повернувся з китайського міста Ухань, де стався спалах вірусу.

Другий випадок зараження вірусом 2019-nCoV виявили у Чикаго. Відомо, що це 60-річна жінка з Чикаго, штат Іллінойс. У грудні вона подорожувала до Китаю й відчула симптоми лише повернувшись до Сполучених Штатів минулого тижня. Інкубаційний період, тобто час від зараження і до появи симптомів, складає від 2 днів до 2 тижнів.

У Китаї через коронавірус померли щонайменше 56 людей.