Трамп запитав, скільки Україна протримається у боротьбі з Росією: опубліковано відеозапис 2018 року - АР

Президент США Дональд Трамп в 2018 році цікавився, як довго Україна зможе чинити опір російській агресії без допомоги США. Це відбулося на зустрічі з донорами, серед яких були партнери його особистого адвоката Руді Джуліані, яким пізніше були пред'явлені звинувачення у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

«Як довго вони протримаються в боротьбі з Росією?» - чути голос Трампа на аудіо-доріжці відеозапису, після чого він закликає звільнити посла США в Україні Марі Йованович.

Повний відеозапис 80-хвилинної вечері в Trump Hotel у Вашингтоні була отримана в суботу агентством Associated Press. Витяги з неї вперше були опубліковані в п'ятницю АВС News. Людей видно тільки в деяких частинах запису.

Запис суперечить заявам президента про те, що він не знайомий з співробітниками Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яким у минулому році були пред'явлені звинувачення в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Запис з'явилася в той час, коли демократи закликають до виклику свідків і представлення доказів під час слухань в рамках процедури імпічменту в Сенаті.

На запису чути голос, схожий на голос Парнаса, який говорить: «Найбільша проблема, з якою, як мені здається, ми повинні почати, - це позбавитись від посолки».

Пізніше цей же голос говорить Трампу: «Вона, по суті, ходить і говорить всім: Зачекайте, його піддадуть імпічменту. Просто почекайте».

Трамп відповідає: «Позбавтеся від неї! Позбавтеся завтра ж. Мені все одно. Позбавтеся від неї завтра. Приберіть її. Гаразд? Зробіть це".

Тема України виникла в контексті розмови про енергетичні ринки. Людина з голосом, схожим на голос Парнаса, говорив про його участь в покупці української енергетичної компанії.