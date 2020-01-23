Джуліані звинуватив Парнаса у брехні

Лев Парнас "невірно представляє факти" і є "ненадійним свідком", заявив персональний юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в інтерв'ю популярним американським каналам CNN та Fox News в середу.

Лев Парнас, американський бізнесмен, якому у США висунуто звинувачення у порушенні правил фінансування політичних кампаній, виступив з низкою інтерв'ю для преси, в яких звинуватив Джуліані а також високопосадовців адміністрації Трампа, включаючи міністра юстиції Білла Бара, віце-президента Майка Пенса та інших у тому, що вони знали і брали участь у тиску на Україну з метою отримати негативну інформацію на політичного опонента чинного американського президента.

Парнас також заявив, що він саме з Джуліані Джуліані координував свої дії з організації тиску на Україну. Джуліані відзначив, що готовий відповісти на закиди Парнаса в суді, але утримається від коментарів у пресі.

"Очевидно, він мене ввів в оману. Я дуже засмучений", - наголосив юрист Трампа, який часто виступає з заявами для преси.

Він окремо спростував звинувачення Парнаса в тому, що Джуліані координував свої дії з міністром юстиції США Біллом Баром. "Я ніколи не говорив з ним про цю справу. Жодного слова", - додав Джуліані.

Можливий тиск адміністрації президента США на Україну задля отримання негативної інформації про Байдена є центральним елементом звинувачень проти Трампа висунутих у рамках імпічменту.

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