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Час-Тайм. Чому не все одно якою мовою розмовляти – інтерв’ю з Сенцовим

Час-Тайм. Чому не все одно якою мовою розмовляти – інтерв’ю з Сенцовим
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В ефірі Час-Тайм. Коронавірус. Як американка намагається вибратись з Ухані і що там відбувається. Що журналісти та юристи кажуть про Законопроект «Про дезінформацію». Як повернути Крим, чому не можна вести переговори з Путіним, і чому не все одно якою мовою розмовляти? – Інтерв’ю з Олегом Сенцовим. Засідання у справі імпічменту президента Трампа у середу вступило у нову, ключову стадію.

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