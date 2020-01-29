Час-Тайм. Чому не все одно якою мовою розмовляти – інтерв’ю з Сенцовим
В ефірі Час-Тайм. Коронавірус. Як американка намагається вибратись з Ухані і що там відбувається. Що журналісти та юристи кажуть про Законопроект «Про дезінформацію». Як повернути Крим, чому не можна вести переговори з Путіним, і чому не все одно якою мовою розмовляти? – Інтерв’ю з Олегом Сенцовим. Засідання у справі імпічменту президента Трампа у середу вступило у нову, ключову стадію.
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Січень 28, 2020
Час-Тайм. Як США можуть допомогти Україні повернути Крим?
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Січень 24, 2020
Час-Тайм. Українська морська охорона отримала обладнання від США
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Січень 23, 2020
Час-Тайм. Коронавірус шириться світом – що кажуть експерти у США
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Січень 22, 2020
Час-Тайм. У Філадельфії відкрили почесне консульство України