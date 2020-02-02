Помпео у Казахстані закликав надавати притулок утікачам від репресій з Китаю

Державний секретар США Майк Помпео закликав Казахстан приєднатися до Вашингтона у питаннях тиску на Китай через поводження з мусульманськими меншинами у регіоні Сіньцзян.

Правозахисні групи заявляють, що китайська влада свавільно затримує уйгурів, казахів та інші переважно мусульманські етнічні групи та утримує їх у «таборах перевиховання».

Китай є головним торговим партнером для країн Центральної Азії, а казахстанські ЗМІ, як правило, уникають повідомляти про інтернаційні центри в Сіньцзяні.

Помпео, виступаючи 2 лютого під час візиту до Нур-Султана, столиці Казахстану, заявив, що порушив це питання в переговорах з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тілеберді.

«Ми просимо надати безпечний притулок тим, хто хоче втекти з Китаю. Захищайте людську гідність, просто робіть те, що правильно», – заявив американський держсекретар.

Однак Тілеберді, чий уряд поки що відмовився критикувати Китай через Сіньцзян, не коментував це питання, а зосередився на економічному та безпековому співробітництві.

Майк Помпео прибув до Казахстану в рамках серії візитів до країн регіону з Білорусі, а туди, у свою чергу, з України.

Наприкінці листопада минулого року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив витік інформації про те, як китайська влада контролює життя до 3 мільйонів людей, яких утримують у масових таборах у провінції Сіньцзян.

Серед оприлюднених даних – інструкція, схвалена головою служби безпеки Сіньцзяну, населеному уйгурами та іншими етнічними меншинами, в 2017 році. Цей документ регулює все, від частоти стрижок до часу, коли двері в таборах мають зачинятися та відчинятися.

Китай заперечив дані, наведені в публікації ICIJ, назвавши їх «чистою підробкою та фейковими новинами».