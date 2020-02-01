Помпео у Білорусі пообіцяв 100% необхідної країні нафти, та зустрівся з представниками громадянського суспільства

Американські енерговиробники готові надати за конкурентною ціною 100% нафти, яка потрібна Білорусі - про це держсекретар Майк Помпео сказав під час переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Переговори відбулися у суботу у Мінську.

Помпео прибув в суботу з візитом до Республіки Білорусь, де зустрівся з президентом країни Олександром Лукашенком і главою МЗС Володимиром Макєєм. Це перший візит глави Держдепартаменту в Білорусь з 1994 року.

Коментуючи зустріч Помпео та Лукашенко, журналіст американського NPR Лучіан Кім відзначив, непересічний характер події.

"Візит помпео до Києва породив більше передбачуваних коментарів, ніж реальних новин. Але сам факт того, що він зараз у Мінську на зустрічі із Лукашенком, авторитарним лідером Білорусі, який має суперечності з Путіним, є реальною новиною", - твітує медійник.

«США хочуть допомогти Білорусі збудувати власну суверенну країну», - заявив Помпео, підкресливши, що його поїздка не призведе до скасування американських санкцій проти Білорусі, проте зможе прискорити вирішення цього питання.

У 2007-2008 роках США запровадили санкції проти Білорусі за порушення прав людини.

Держсекретар зазначив, що США підтримують незалежність республіки, при цьому беручи до уваги тісні зв'язки між Москвою і Мінськом. Помпео заявив, що у Білорусі «тривала історія з Росією, проте ми не говоримо про вибір між нами і ними». Помпео також запевнив главу МЗС Білорусі в тому, що США готові повністю забезпечити республіку нафтою «за конкурентними цінами».

Глава Держдепартаменту пообіцяв, що незабаром США призначать посла у Мінську. У Білорусі немає американського посла з 2008 року: після запровадження санкцій рівень дипломатичного представництва був знижений.

У Мінстку Помпео також зустрівся із представниками громадянського суспільства.

"Програми допомоги США посилюють недержавні організації та підтримують вразливі верстви, такі як люди з інвалідністю та жертви торгівлі людьми", - відзначив у Twitter Помпео.

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