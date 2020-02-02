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Напад в Лондоні – поліція підозрює теракт

  • Голос Америки

Британські поліцейські в неділю застрелили чоловіка на півдні Лондона. За словами правоохоронних органів, мова йде про інцидент, пов'язаний з тероризмом.

У повідомленні поліції Лондона йдеться, що двоє людей отримали поранення внаслідок нападу з ножем. Поліція також повідомляє, що обставини інциденту з’ясовуються, він кваліфікований як такий, що пов'язаний з тероризмом.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон написав у Твіттері: «Дякую всім службам невідкладної допомоги, які виїхали на місце інциденту у Стреземі, який наразі поліція оголосила як такий, що пов'язаний з тероризмом. Мої думки з пораненими та постраждалими»

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