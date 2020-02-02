Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі «Санденс»

Українська режисерка Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисеру на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Нагородою відзначили її документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин», мовиться на сайті фестивалю.

«Для фільммейкера, що практикує елегантне відчуття стриманості», – так прокоментував нагороду член журі, кінокритик Ерік Хайнс.

Фільм Ірини Цілик розповідає про багатодітну сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де бойові дії тривають вже шостий рік.