Студія Вашингтон. Трамп - про імпічмент, демократів та політику щодо України
Сьогодні в Студії Вашингтон. Дональд Трамп святкує свою перемогу у процесі імпічменту. Президент понад годину виступав перед своїми прихильниками у Білому Домі і розповів в прямому ефірі все, що думає про імпічмент, демократів та свою політику щодо України. Що говорять після програного імпічменту демократи?
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Студія Вашингтон. Українка в Ухані про ситуацію в місті
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