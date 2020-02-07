Студія Вашингтон. Трамп - про імпічмент, демократів та політику щодо України

Сьогодні в Студії Вашингтон. Дональд Трамп святкує свою перемогу у процесі імпічменту. Президент понад годину виступав перед своїми прихильниками у Білому Домі і розповів в прямому ефірі все, що думає про імпічмент, демократів та свою політику щодо України. Що говорять після програного імпічменту демократи?