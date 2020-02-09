Група сенаторів просила Білий дім не звільняти Сондленда – ЗМІ

Група сенаторів-республіканців намагались зупинити звільнення з посади посла США в ЄС Ґордона Сондленда – одного з ключових свідків під час слухань в рамках процедури імпічменту президента Трампа. Про це, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією, пише видання New York Times. Серед сенаторів, які звернулись до Білого дому з цим проханням, повідомляє видання – Сьюзан Коллінз, Том Тілліс, Рон Джонсон та Марта Максаллі.

Сенатори висловили занепокоєння, що звільнення Ґордона буде виглядати погано для президента Трампа та заявили, що такий крок є зайвим, оскільки Ґордон вже і так говорив з офіційними особами в Білому дому про свій намір піти у відставку після закінчення слухань щодо імпічменту в Сенаті.

Білий дім поки що не прокоментував ці повідомлення.

Ґордон Сондленд, посол США в Європейському Союзі, у п’ятницю повідомив, що залишає свій пост з ініціативи президента Дональда Трампа.

У заяві Сондленд вказав, що його відставка вступає в силу негайно.

У заяві також говориться: «Я вдячний президенту Трампу за надану мені можливість служити, секретарю Помпео за його постійну підтримку». Він також подякував «видатних і відданих справі професіоналів», які працюють в місії США в Європейському Союзі. Сондленд підкреслив: «Я гордий нашими досягненнями».

Ґордон Сондленд дав свідчення на слуханнях у Палаті представників щодо імпічменту президента Трампа. Сенат США визнав президента невинним.