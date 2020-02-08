Трамп назвав причину звільнення чиновника українського походження з Білого дому

Президент США Дональд Трамп у суботу через Twitter пояснив, чому напередодні підполковника Александра Віндмана під супроводом вивели з Білого дому. Як відомо, Віндман виступив у якості свідка слідства з приводу початку процедури імпічменту у Палаті представників Конгресу США. У ході свідчень Віндман назвав дії Трампа "неналежними". Як відомо, адміністрація США виступала за публічне оголошення в Україні про початок розслідувань, які, як вважають критики президента США, мали вплинути на конкурентів Трампа на виборах президента США. Віндман свідчив про зміст розмови президентів США та України у Конгресі.

"Фейкові новини CNN та MSDNC (Трамп об'єднав назву критичного щодо себе каналу MSNBC та Національного комітету Демократичної партії DNC, ймовірно натякаючи на те, що канал буцімто підіграє його опонентам - прим. ГА) торочать про "підполковника" Віндмана ніби, я маю виключно думати про те, який він чудовий. Насправді, я з ним не знайомий, ніколи з ним не спілкувався, чи зустрічався (наскільки пам'ятаю!), але він не корився наказам, невірно повідомив про змісти моїх "ідеальних" телефонних дзвінків (розмови з президентом України Зеленським - прим. ГА) і отримав низьку оцінку з боку свого керівника, який публічно заявив, що Віндман мав проблеми із оцінкою ситуації, дотриманням вимог щодо субординації та зливами інформації. Іншими словами, "ГЕТЬ", - відзначив Трамп у низці твітів.

Деякі критики президента США назвали звільнення Віндмана з Білого дому актом помсти.

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