AP: в однієї особи з громадянством України на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

В однієї особи з громадянством України на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, пише агентство Associated Press із посиланням на японську владу.

Серед нових захворілих на борту американська пасажирка віком 70 років та п’ять членів команди – громадянин України та четверо філіппінців.

Загалом коронавірус виявили у 70 із 3 700 людей на борту Diamond Princess.

Офіційно українська влада не коментувала інформацію про хворого.

За даними МЗС України, на борту лайнера перебуває 25 українців. Вони є членами екіпажу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом не було , повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті 9 лютого.

За цими даними, загалом у світі станом на 9 лютого зафіксовано 37575 (+2666 випадків за добу) випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з них 813 (+89 випадків за добу) закінчились смертю.

«72% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю зафіксовано 310 випадків у 24 країнах світу, з них 1 з летальними наслідками (мешканець Китаю, який відвідував Філіппіни)», – зазначається на сайті міністерства.

За інформацією МОЗ, у країнах Європи зареєстровано 37 випадків (Німеччина – 14; Франція – 11; Велика Британія – 3; Італія – 3; Росія – 2; Фінляндія, Швеція, Іспанія та Бельгія по одному випадку).

7 лютого МОЗ України заявив про переговори з Китаєм щодо евакуації своїх громадян з провінції Ухань, звідки почався спалах нового штаму коронавірусу.

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