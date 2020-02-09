США застерегли Ізраїль не оголошувати суверенітет над Західним берегом річки Йордан без згоди Вашингтона

Посол США в Ізраїлі в неділю застеріг ізраїльське керівництво від оголошення суверенітету над Західним берегом річки Йордан без згоди Вашингтона, висловивши незгоду з закликами до негайних дій з боку ультранаціоналістів, що входять до складу коаліції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Близькосхідний мирний план президента США Дональда Трампа, оприлюднений 28 січня, передбачає збереження за Ізраїлем ключових ділянок окупованих територій. Але питання про терміни став предметом розбіжностей між союзниками.

Після того, як міністр оборони Нафталі Бенет та інші ізраїльські ультранаціоналісти зажадали негайно провести голосування кабінету з питання про поширення суверенітету на Західний берег, втрутився американський посол.

«Ізраїль повинен завершити процес картографування, яким займається спільна ізраїльсько-американська комісія. Будь-які односторонні дії до завершення роботи комісії ставлять під загрозу план і його визнання американською стороною», - написав Девід Фрідман в Твіттері.

Фрідман роз'яснив, що в своєму посланні він закликав «набратися трохи терпіння і пройти через процедуру належним чином».

Нетаньягу, виступаючи на засіданні кабінету в неділю, заявив, що визнання США - «це головне, і ми не хочемо ставити це під загрозу».

Палестинці американський мирний план щодо Близького Сходу відкидають.