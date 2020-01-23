Віце-президент США у "Яд Вашем", куди не поїхав Зеленський, закликав світ дати відпір антисемітизму

Віце-президент США Майк Пенс на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту в ізраїльському національному меморіалі "Яд Вашем" заявив, що світ повинен рішуче протистояти «огидній хвилі антисемітизму», окремо виділивши Іран як винуватця проблеми.

Ми повинні бути готові протистояти огидній хвилі антисемітизму, яка розпалює ненависть і насильство по всьому світу, викривати цю проблему і бути згуртованими

Раніше президент України Володимир Зеленський передав місця української делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту тим, хто пережив ту трагедії. Як відзначає видання Times of Israel, чотири міністерства уряду Ізраїлю також заявили, що вони нададуть місця на події тим, хто пережив цю трагедію.

Всесвітній форум пам’яті Голокосту у "Яд Вашем" вшановує 75-ту річницю визволення концентраційного табору Аушвіц-Біркенау.

«Ми повинні бути готові протистояти огидній хвилі антисемітизму, яка розпалює ненависть і насильство по всьому світу, викривати цю проблему і бути згуртованими», - заявив Пенс.

«У тому ж дусі ми повинні рішуче протистояти провідній державі-розповсюджувачу антисемітизму, єдиному у світі уряду, який заперечує Голокост на рівні державної політики і загрожує стерти Ізраїль з лиця землі. Світ повинен рішуче протистояти Ісламській Республіці Іран», - підкреслив віце-президент США.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в ізраїльському національному меморіалі "Яд Вашем" розкритикували рішення Зеленського передати свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії.

"Його (Володимира Зеленського – ред.) рішення викликає подив, і дуже шкода, що він зробив такий крок на заході під назвою «Пам’ятай Голокост для боротьби з антисемітизмом", – йдеться в заяві.

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