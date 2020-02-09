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Час-Time

Час-Тайм. Короновірус: перший інфікований українець, перша смерть американця

Час-Тайм. Короновірус: перший інфікований українець, перша смерть американця
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В ефірі Час-Тайм. Головне за сьогодні. Короновірус: перший інфікований українець, перша смерть американця; зміни у Білому домі; праймериз в Нью-Гемпширі. Як Голівуд готується до церемонії вручення Оскарів. Які костюми заслужили визнання критиків цьогоріч? Держдеп США фінансує програму реінтеграції українських ветеранів.

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