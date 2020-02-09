Зібрані Джуліані в Україні матеріали повинні бути передані Мін’юсту – сенатор Ґрем

Голова Юридичного комітету Сенату і близький союзник президента Дональда Трампа республіканець Ліндсі Ґрем заявив у неділю, що Міністерство юстиції знайшло спосіб вивчити інформацію, зібрану в Україні особистим адвокатом президента Руді Джуліані, який розслідує діяльність демократа Джо Байдена і його сина.

Сенатор Ґрем заявив, що міністр юстиції Вільям Барр в бесіді з ним в неділю повідомив, що Мін'юст «розробив процедуру, за допомогою якої Руді може передати інформацію, а вони її перевірять».

«Руді Джуліані добре відомий, - сказав Ґрем. - Він борець зі злочинністю. Він лояльний до президента. Він хороший юрист».

Однак і сам Джуліані знаходиться в полі зору федеральних властей. Це означає, що Міністерство юстиції може виявитися в незручній ситуації, якщо буде виглядати, ніби воно співпрацює з людиною, діяльність якого розслідує, з метою отримання потенційно компрометуючої інформації про одного з політичних суперників президента.

Представник Міністерства юстиції Керрі Купек відмовилася коментувати заяви Ґрема.

Джуліані заявив у неділю, що у нього є документ, пов'язаний з сином Байдена, Гантером, а також меморандум, нібито від представника Демократичної партії, в якому задокументовані контакти з якимсь журналістом.

Грем сказав, що будь-які матеріали, зібрані Джуліані в Україні, повинні бути передані Міністерству юстиції або комітетам Конгресу з розвідки, «так як вони можуть виявитися російською пропагандою».

Грем дав інтерв'ю програмі «Обличчям до нації» на каналі CBS, а Джуліані виступив в недільній ранковій програмі на каналі Fox News.