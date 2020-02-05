Джуліані заявив, що Трамп має добиватись розслідування щодо Байдена в Україні

Руді Джуліані каже, що Дональд Трамп після, як очікується, виправдання його у процесі щодо імпічменту у Сенаті США, не повинен відмовлятись від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні. Про це особистий адвокат президента США заявив в інтерв'ю американському NPR. У США домінують очікування, що Дональда Трампа буде виправдано на процесі щодо імпічменту у Сенаті США.

"Абсолютно. На 100%", - заявив Джуліані у вівторок, - "Я б заперечував, якби він цього не зробив. Бо у такому разі він би дав сигнал, що Байден безкарно продав США, пошив нас у дурні в Україні".

Джуліані також наполіг на тому, що вимоги щодо розслідувань в Україні з боку США не були спрямовані проти Байдена. За словами Джуліані, "вся ситауція щодо України викривлена".

Я вважаю, що це може стати одним із значних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів

"Демократам вдалося представити це, як "спробу зашкодити Байдену". Але це не стосується Байдена", - наводять слова Джуліані NPR.

Водночас Джуліані наголосив, що роль Байдена в Україні має бути розслідувана Вашингтоном та Києвом на найвищому рівні.

"Я вважаю, що це може стати одним із значних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів", - сказав Джуліані.

Адвокат президент США також відзначив, що він досі шукає "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні. У відповідь на запитання, чи робить він це на прохання президента, Джуліані відповів: "Він не казав мені цього не робити".

Між тим у віторок сенаторка-республіканка Сьюзан Коллінс висловила переконання, що президент США Дональд Трамп отримав важливий "урок" пройшовши через процес імпічменту. Трамп, на думку сенаторки, буде "значно більш обережним" з приводу залучення допомоги з боку інших країн.

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