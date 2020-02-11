Студія Вашингтон. Мін’юст США перевіряє інформацію про Байденів, яку надав Джуліані

Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий Дім оголошує проект бюджету на 2021 фінансовий рік. Відповідно до пропозиції, допомога Україні збережеться на рівні 2020. Мін’юст США працює з інформацією про начебто причетність Байденів до корупції в Україні, яку надав відомству Джуліані. Учасники президентських перегонів від демократичної партії обмінялися гострою критикою на адресу один одного.