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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Мін’юст США перевіряє інформацію про Байденів, яку надав Джуліані

Студія Вашингтон. Мін’юст США перевіряє інформацію про Байденів, яку надав Джуліані
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Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий Дім оголошує проект бюджету на 2021 фінансовий рік. Відповідно до пропозиції, допомога Україні збережеться на рівні 2020. Мін’юст США працює з інформацією про начебто причетність Байденів до корупції в Україні, яку надав відомству Джуліані. Учасники президентських перегонів від демократичної партії обмінялися гострою критикою на адресу один одного.

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