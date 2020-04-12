Андреа Бочеллі дасть соло-концерт «Музика заради надії» в Міланському соборі

Відомий італійський співак Андреа Бочеллі проведе соло-концерс «Музика заради надії» в історичному Міланському кафедральному соборі Дуомо. Виступ почнеться о 19;00 за місцевим часом та транслюватиметься наживу онлайн. Організатори назвали цей виступ посланням любові, надії для Італія та всього світу.

«У день, коли ми святкуємо віру у життя, яка перемагає, я маю честь та щасливий відповісти «Так» на запрошення міста та Собору», - написав Бочеллі у соцмережах. «Історія вчить нас, після того, як все це буде позаду, настане весна, ще більш яскрава, ніж будь-коли. І ми отримаємо шанс, який не можна втратити – почати заново з новою системою цінностей. Ми будемо посміхатись, а потім, скоро, пригадувати та розповідатиме нашим дітям та онукам про ті часи, коли світ попереджав нас, намагався зупинити перед тим, як стало запізно».

Бочеллі співатиме серед інших такі класичні твори, як «Аве Марія» та «Санта Марія».