ВООЗ: коронавірус продовжуватиме повертатись невеликими спалахами допоки не буде вакцини

Спеціальний посланник Генерального директора ВООЗ з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро заявив у неділю, що, скоріш за все, коронавірус продовжуватиме повертатись невеликими спалахами, допоки не буде розроблена та поступить у широкий вжиток вакцина.

«Ми не певні, чи коронавірус повертатиметься хвилями на зразок грипу. Але ми думаємо, що цей вірус переслідуватиме людство ще довший час, допоки у нас у всіх не буде вакцини, яка нас захистить. Ми думаємо, що будуть невеликі спалахи у різних регіонах, які будуть долати нашу систему захисту», - сказав Набарро в програмі NBC «Зустріч з пресою».

Він додав, що ключовим елементом боротьби з коронавірусом є наявність в кожній громаді так званого «захисного щита» - механізму, який дозволить відразу реагувати на нові випадки, ізолювати хворих та зупинити подальше розповсюдження хвороби. «Необхідно, щоб кожна країна мала такі потужності. Ми закликаємо країни розробити такий захисний механізм вже зараз, і це дозволить зняти жорсткий режим «закриття країн» та запобігти подальшим масовим спалахам», – сказав Набарро. Він також закликав світових лідерів до значного посилення співпраці у боротьбі проти коронавірусу.

«Я б хотів, щоб вони об’єднались та показали світу, що вони вірять – цю світову загрозу можна здолати об’єднаними зусиллями всіх країн та народів»,- сказав спеціальний посланник ВООЗ.

Згідно з даними університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі нараховується понад 1700000 випадків зараження коронавірусом, 110052 людини померли.