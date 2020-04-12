Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп привітали американців з Великоднем

Відзначивши, що в цьому році це свято відзначається в скрутний для країни час, вони висловили надію, що він наповнює людей радістю і любов'ю, притаманними цьому «найсвятішому дню».

«В той час, як наша країна в останні кілька тижнів зіткнулася з унікальними викликами в зв'язку з коронавірусом, ми звертаємося до Бога за настановами, розрадою і надією, - йдеться у зверненні подружжя Трампів. - Протягом цього важкого періоду ми стали свідками того, як головні підвалини християнства - любов, співчуття і доброта - відображаються в багатьох актах мужності, співчуття і турботи, які проявляються американським народом», – йдеться у зверненні, опублікованому на сторінці Білого дому.

«Безліч американців безкорисливо відповідають на прохання про допомогу в своїх громадах і роблять екстраординарні кроки, щоб допомогти ближнім у важкі часи», - йдеться далі у зверненні.

Президент і перша леді відзначили роботу медиків, які піклуються про хворих, а також волонтерів, працівників екстрених служб і підприємств, які виділили час і ресурси для боротьби з вірусом.

«Незалежно від обставин, ми завжди будемо відзначати Великдень як час оновлення, відродження і оновленого відчуття призначення і віри, - йдеться у зверненні. - Коронавірус не зупинить Великдень. Навіть у найпохмуріші часи безмежна любов і милість Божа незмінні. Світло Христове завжди буде торжествувати над нашими випробуваннями і негараздами, тому що Він переміг смерть».