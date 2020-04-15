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Час-Тайм. Трамп зупиняє фінансування ВООЗ – подробиці, реакції

Час-Тайм. Трамп зупиняє фінансування ВООЗ – подробиці, реакції
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Час-Тайм. Трамп зупиняє фінансування ВООЗ – подробиці, реакції

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В ефірі Час-Тайм. Кількість людей, заражених на коронавірусрм у світі перевищила позначку 2 мільйони. Президент Трамп оголосив, що США зупиняють фінансування ВООЗ. Держдеп США організував спецрейс для громадян США та їх родин для повернення додому з України, у середу літак відправився з Борисполя. Історії українців, які вимушено залишились в різних країнах через карантин. Як простояти дезінформації про COVID-19? Дизайнери одягу додають маску до своїх колекцій.

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