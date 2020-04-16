Час-Тайм. На передовій боротьби з пандемією – інтерв’ю з кардіологом
У Білому домі вирішують коли починати відкривати економіку. Кардіолог Юрій Дейчаківський - про роботу на передовій боротьби з пандемією. Пандемія поглиблює розрив між різними прошарками населення у США. Американці почали шити маски самотужки. Як українські емігранти популяризують мистецтво писанки.
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Квітень 15, 2020
Час-Тайм. Трамп зупиняє фінансування ВООЗ – подробиці, реакції
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Квітень 14, 2020
Час-Тайм. Що у США кажуть про лісові пожежі у Чорнобилі
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