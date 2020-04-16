Час-Тайм. На передовій боротьби з пандемією – інтерв’ю з кардіологом

У Білому домі вирішують коли починати відкривати економіку. Кардіолог Юрій Дейчаківський - про роботу на передовій боротьби з пандемією. Пандемія поглиблює розрив між різними прошарками населення у США. Американці почали шити маски самотужки. Як українські емігранти популяризують мистецтво писанки.