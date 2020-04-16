Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. На передовій боротьби з пандемією – інтерв’ю з кардіологом

Час-Тайм. На передовій боротьби з пандемією – інтерв’ю з кардіологом
Embed
Час-Тайм. На передовій боротьби з пандемією – інтерв’ю з кардіологом

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

У Білому домі вирішують коли починати відкривати економіку. Кардіолог Юрій Дейчаківський - про роботу на передовій боротьби з пандемією. Пандемія поглиблює розрив між різними прошарками населення у США. Американці почали шити маски самотужки. Як українські емігранти популяризують мистецтво писанки.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG