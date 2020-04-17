Час-Тайм. CША виділили Україні нову допомогу – деталі
В ефірі Час-Тайм. Державний департамент США виділить понад 9 мільйонів доларів Україні у якості допомоги на подолання пандемії COVID-19. План американського уряду про вихід з карантину. NASA: у Житомирській області, на територіях північніше Києва та, зокрема, у зоні відчуження тривають пожежі. Весілля та соціальне дистанціювання – чому одружуються всупереч пандемії. Американська сім'я відкрила для себе писанкарство на карантині.
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