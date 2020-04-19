Американська економіка відновиться за кілька місяців – міністр фінансів США

Міністр фінансів Стівен Мнучін у недільній програмі «Стан держави» на каналі CNN заявив, що американська економіка оговтається від пандемії коронавірусу вже через кілька місяців. На запитання журналіста, коли економіка повернеться до «сильних показників», які вона мала до початку пандемії, Мнучін відповів: «Я думаю, на це піде кілька місяців, я однозначно не думаю, ще це будуть роки».

Він додав, що відновленню економіки сприятимуть збільшення тестування та розробка ліків. Міністр висловив впевненість, що на США «очікують неймовірні прориви» щодо тестування та ліків, додавши, що на розробку вакцини піде «трохи більше часу».

Мнучін зазначив, що очікує великий стрибок економіки, коли люди будуть почувати себе більш комфортно через відкриття бізнесів.

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