Час-Тайм. Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США

В ефірі Час-Тайм. Президент Дональд Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США. Як політичний Лондон почав виходити з карантину. 22 квітня - у світі відзначають як День Землі. Чому деякі американці вирішили перечекати пандемію в Україні?