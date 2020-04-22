Час-Тайм. Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США
Випуски
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Квітень 21, 2020
Час-Тайм. Як пандемія впливає на конфлікт на Донбасі?
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Квітень 20, 2020
Час-Тайм. Чи загрожують пожежі сховищам у Чорнобилі?
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Квітень 17, 2020
Час-Тайм. CША виділили Україні нову допомогу – деталі
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Квітень 16, 2020
Час-Тайм. На передовій боротьби з пандемією – інтерв’ю з кардіологом
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Квітень 15, 2020
Час-Тайм. Трамп зупиняє фінансування ВООЗ – подробиці, реакції
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Квітень 14, 2020
Час-Тайм. Що у США кажуть про лісові пожежі у Чорнобилі
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