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Час-Time

Час-Тайм. Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США

Час-Тайм. Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США
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Час-Тайм. Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США

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В ефірі Час-Тайм. Президент Дональд Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США. Як політичний Лондон почав виходити з карантину. 22 квітня - у світі відзначають як День Землі. Чому деякі американці вирішили перечекати пандемію в Україні?

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