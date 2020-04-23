Час-Тайм. Українські літаки “Руслан” доставлять медичні засоби до міст у США

В ефірі Час-Тайм. Темпи поширення COVID-19 у США продовжують сповільнятися. Як Москва, на тлі пандемії, намагається покращити відносини із Вашингтоном? Літак « Мрія» доставив до Києва гуманітарний вантаж. У п’ятницю літаки АН-124 “Руслан” доставлять медичні засоби до двох американських міст. 26 квітня з Маямі має вилетіти спецрейс, який доставить додому 265 українців. Як американці допомагають один одному пережити складні часи? Студія Вашингтон. Як американці допомагають один одному пережити складні часи Сьогодні в Студії Вашингтон. Темпи поширення ковід-19 у США продовжують сповільнятися. Але у боротьбі з вірусом країна досі втрачає приблизно 2 тисячі життів щодоби. У Каліфорнії пожежники допомагають старшим людям – доставляють їм продукти.