Американська економіка одужає вже до вересня – Мінфін США

Міністр фінансів США Стівен Мнучін прогнозує, що американська економіка, яка зазнала серйозних втрат через пандемію коронавірусу, одужає вже цього літа-на початку осені.

«Ми почнемо відкривати економіку у травні та червні, а вже у липні, серпні та вересні ми побачимо справжнє економічне одужання», - сказав Мнучін в інтерв’ю на каналі Fox News.

«Ми влили трильйони доларів в економіку, і це матиме значний вплив», - сказав Мнучін.

Натомість Бюджетний Офіс Конгресу США прогнозує, що економіка впаде цього року на 5,6%, а рівень безробіття досягне 16% у третьому кварталі 2020.

Втім, міністр фінансів каже, що кризи на зразок 2008 рок нема: «Ми закрили економіку, ми її знову відкриємо. Ми не маємо справу з фінансовою кризою [2008 року]».

Мнучін також позитивно оцінив ефективність нової програми кредитної допомоги малому бізнесу: «Я думаю ми побачимо рух у правильному напрямку, і розмір середньої позначки значно впаде». Міністр, крім того, не виключив можливості надання додаткової допомоги містам та штатам.