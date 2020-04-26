Борис Джонсон повернеться до виконання своїх обов’язків премєр-міністра в понеділок

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернеться до виконання своїх обов’язків премєр-міністра після одужання від коронавірусу. Про це повідомив у неділю канал BBC.

Міністр іноземних справ Великої Британії Домінік Рааб, який виконував обов’язки прем’єр-міністра під час хвороби Джонсона, сказав BBC, що повернення Джонсона до роботи «підбадьорить уряд та націю».

Два тижня тому Джонсона виписали з лікарні, де він перебував тиждень, він продовжив одужання у себе в резиденції. До роботи він не повернувся відразу, слідуючи рекомендаціям медиків.

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, у Великій Британії на час публікації зафіксовано понад 154 тисячі випадків зараження на коронавірус, померли 20794 особи.