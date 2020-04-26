Посольство США в Україні вшанувало пам'ять постраждалих від Чорнобильської катастрофи

«У міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу наші думки линуть до українців, які постраждали від цієї трагедії», – такими словами посольство США в Україні вшанувало пам'ять постраждалих від Чорнобильської трагедії на своїй сторінці у Фейсбуці.

Посольство також наголосило на тому, що їм «випала честь разом з міжнародною спільнотою підтримати спорудження безпечного об’єкта «Укриття», завершеного у 2019 році, сприяючи тому, щоб зараз народ України був у безпеці».

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