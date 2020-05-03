Багато американців не дотримуються режиму соціального дистанціювання - Біркс

Координаторка оперативної групи Білого дому для боротьби з коронавірусом Дебора Біркс в неділю висловила стурбованість у зв'язку з тим, що багато американців ігнорують попередження про необхідність дотримуватися безпечної відстані від інших людей, щоб запобігти поширенню пандемії.

Щонайменше, половина з 50 губернаторів штатів почала відкривати громадські місця, включаючи парки, поля для гольфу і деякі пляжі, а також дозволили власникам магазинів і салонів краси відновити роботу.

При цьому, жоден штат не виконав директиву Білого дому про те, що відновлення роботи бізнесу і появі людей в громадських місцях має передувати безперервне двотижневе зниження числа випадків захворювання коронавірусом.

Виступаючи на каналі Fox News в неділю, Біркс заявила, що американцям потрібно і далі постійно мити руки і намагатися не виходити на вулицю.

За її словами, ситуація, коли в суботу тисячі людей прийшли на пляжі в Каліфорнії, була небезпечною.

У деяких штатах губернатори дозволили відновити роботу перукарень та манікюрних салонів. Біркс позитивно оцінила вказівку працівникам і клієнтам цих закладів носити маски, але зазначила, що дотримання ними правил поки не є ідеальним.

Вона висловила тривогу з приводу акцій протесту проти обмежень на вихід з дому, які пройшли в столицях деяких штатів, включаючи Лансінг, штат Мічиган, через скупчення людей без масок.

«Нам потрібно захищати один одного», - сказала вона.

Кілька американських фармацевтичних компаній підключилися до активної роботи зі створення вакцини від коронавірусу до січня наступного року.

«В теорії це можливо», - сказала Біркс, коментуючи такі стислі терміни, однак вона не змогла гарантувати, що цей графік вдасться виконати.

Губернатор Міссісіпі Тейт Рівз відмовився «відкривати» економіку свого штату в п'ятницю після одноденного сплеску нових випадків коронавірусу, але потім пом'якшив свою позицію, коли цей показник знову знизився в суботу.

«У нас є криза в сфері охорони здоров'я, але ми також зіткнулися з економічною кризою, - заявив він телеканалу Fox News. - Я розумію страждання бізнесу, і ми робимо все можливе, щоб відновити нашу економіку».

Але в Нью-Джерсі, другому за кількістю померлих від коронавірусу штаті після Нью-Йорка, губернатор Філ Мерфі застеріг від поспішного повного відновлення комерційної та рекреаційної діяльності.

«Ми ще не вибралися з цієї ситуації, - сказав він. – Ми поки не в кінцевій стадії. Ми повинні приймати рішення, ґрунтуючись на даних».

Тим часом, губернатор Меріленду Ларрі Хоган заявив CNN: «Думаю, ми робимо успіхи. Ми дуже хочемо відкрити штат, але хочемо зробити це безпечним чином».