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Час-Time

Час-Тайм. Експерти без оптимізму відреагували на нові ідеї щодо Мінських угод

Час-Тайм. Експерти без оптимізму відреагували на нові ідеї щодо Мінських угод
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Час-Тайм. Експерти без оптимізму відреагували на нові ідеї щодо Мінських угод

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В ефірі Час-Тайм. Лікарі повідомляють про ще одну недугу, можливо пов’язану із коронавірусом. Як працюватимуть технології простежування контактів між людьми. Ресторан Веселка знову відкривається у Нью-Йорку. У США перекривають вулиці для безпечнішого перебування на свіжому повітрі. Журналісти New York Times отримали Пулітцерівську премію за серію репортажів про те, як Путін веде тіньову війну з метою підірвати Захід і відновити Росію як світову державу.

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