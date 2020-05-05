Час-Тайм. Експерти без оптимізму відреагували на нові ідеї щодо Мінських угод

В ефірі Час-Тайм. Лікарі повідомляють про ще одну недугу, можливо пов’язану із коронавірусом. Як працюватимуть технології простежування контактів між людьми. Ресторан Веселка знову відкривається у Нью-Йорку. У США перекривають вулиці для безпечнішого перебування на свіжому повітрі. Журналісти New York Times отримали Пулітцерівську премію за серію репортажів про те, як Путін веде тіньову війну з метою підірвати Захід і відновити Росію як світову державу.