Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Історії українців, які опинилися у карантинній пастці у США

Час-Тайм. Історії українців, які опинилися у карантинній пастці у США
Embed
Час-Тайм. Історії українців, які опинилися у карантинній пастці у США

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Препарати для розрідження крові можуть допомоги врятувати пацієнтів із важкою формою COVID-19 - дослідження. Історії українців, які опинилися у карантинній пастці у США. Президент Трамп дав початок Національному тижню медсестер і медбратів. З якими викликами стикаються медпрацівники щодня? Лікарі-іммігранти розповідають, як візові вимоги обмежують їх можливість допомогти справитись з кризою. Мережа Вашингтонських кав’ярень почала виробляти дезінфікуючі засоби.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG