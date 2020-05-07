Час-Тайм. Історії українців, які опинилися у карантинній пастці у США
В ефірі Час-Тайм. Препарати для розрідження крові можуть допомоги врятувати пацієнтів із важкою формою COVID-19 - дослідження. Історії українців, які опинилися у карантинній пастці у США. Президент Трамп дав початок Національному тижню медсестер і медбратів. З якими викликами стикаються медпрацівники щодня? Лікарі-іммігранти розповідають, як візові вимоги обмежують їх можливість допомогти справитись з кризою. Мережа Вашингтонських кав’ярень почала виробляти дезінфікуючі засоби.
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