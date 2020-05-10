Продовження карантинного режиму завдасть економіці США незворотної шкоди – Мінфін

Міністр економіки США Стівен Мнучін каже, що відкриття економіки повинно відбуватись у продуманий спосіб, але продовження карантинного режиму може «завдати економіці незворотної шкоди».

Експерти у сфері охорони здоров’я попереджають, що передчасне та необережне відкриття країни може призвести до повторного спалаху коронавірусу, а відтак примусить штати знову ввести жорсткий карантин. Мнучін каже, що зволікання з відкриттям також становить ризики.

«Ми будемо відкриватися у дуже продуманий спосіб. Так, щоб люди повернулись на роботу безпечно з виконанням вимог соціального дистанціювання», - сказав Мнучін в інтерв’ю на каналі Fox News.

Станом на кінець минулого тижня рівень безробіття у США у квітні сягнув 14,7%. Економісти прогнозують, що ця цифра виросте до 25%. Мнучін каже, що «показники скоріш за все стануть гіршими перед тим, як почнеться покращення». Разом з тим, він прогнозує посилення економіки вже у третьому-четвертому кварталі цього року. «Наступний рік буде чудовим», – додав він.

Крім того, міністр фінансів висловив оптимізм щодо мережі поставок товарів. «Я бачу стакан напівповним, а не напівпопорожнім. Якщо б ви сказали американському народу, що ми фактично зупиним поставки товарів і все одно будемо здатні годувати Америку, доставляти ліки, а критичні для економіки бізнеси продовжуватимуть працювати…Так, проблеми є, але ми над ними працюємо, оперативна група працює над цими проблемами»,- сказав Мнучін.