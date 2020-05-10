Американські авіалінії підтримали пропозицію перевіряти температуру пасажирів

Авіалінії Америки - лобістська організація, яка представляє інтереси найбільших авіаліній США - виступила з підтримкою пропозиції вимірювати температуру пасажирів перед посадкою на літак. За словами авіаперевізників, це перевірки «нададуть додатковий рівень захисту як пасажирам, так і працівникам авіаліній та аеропортів. Перевірка температури також посились упевненість громади, яка критично важлива для відновлення авіа подорожей та економіки країни».

Поки рішення щодо введення обов’язкової перевірки не прийнято, кажуть представники уряду. Але це питання вже обговорюється різними урядовими установами та авіалініями, і остаточне рішення може бути прийнято вже наступного тижня. А поки пілотна програма перевірок температури пасажирів та екіпажу може бути запущена в найбільших аеропортах країни. Питання, що робити з особою, яку через високу температуру не пустять в літак, поки залишається відкритим.

Тим часом, лоу-кост перевізник Frontier Airlines вже оголосив про початок перевірок температури пасажирів на свої рейси з 1 червня. Осіб з температурою вище 38С на рейс не пускатимуть.

На сьогоднішній день всі пасажири американських авіаперевізників повинні носити захисні маски під час рейсу. Також посилені санітарні заходи обробки. За словами офіційних осіб, введення перевірки температури пасажирів відохотить осіб, які погано себе почувають, подорожувати.

За словами офіційних осіб, введення перевірки температури пасажирів відохотить осіб, які погано себе почувають, подорожувати.