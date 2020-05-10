Родини Трампів та Обам привітали американців з Днем матері

«Щасливого Дня матері!», - написав сьогодні у себе в Твіттері президент Дональд Трамп.

Перша леді країни Меланія Трамп розмістила у Твіттері відеоролик, у якому вшанувала «всіх матерів, бабусь та тих, хто виконує роль матерів». «У цей День матері давайте вшануємо всіх матерів, бабусь та тих, хто виконує материнську роль, за їх мудрість, любов а відданість своїм дітям та родинам. Знайдіть сьогодні час подякувати своїй мамі та дайте їй знати, як ви її цінуєте!» – написала Перша леді у Твіттері.

Колишній президент Барак Обама також скористався Твіттером, щоб привітати свою дружину Мішель Обаму з днем матері та закликати американців подякувати всім матерям.

«Навіть якщо ви не можете обійняти свою маму сьогодні, я сподіваюсь, ви особливо подякуєте їм сьогодні. Дякую і бажаю щасливого Дня матері жінці, яка все це робить можливим», – написав колишній президент.

Колишня Перша леді Мішель Обама у своєму твіті назвала матерів героїнями: «Так багато матерів працюють тяжко, щоб їхні родини, колеги та громади, як також вони самі, пережили ці важкі часи. Вони героїні і ми повинні вшановувати їх сьогодні, як і кожен день від моєї родини вашим – щасливого Дня матері!»



