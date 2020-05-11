Час-Тайм. Деталі щодо мільйонів доларів на користь Юлії Тимошенко - NYT

В ефірі Час-Тайм. Одразу кілька представників американського уряду пішли на самоізоляцію. У Каліфорнії - протести. Деталі щодо мільйонів доларів, які з’явилися у декларації Юлії Тимошенко, оприлюднило видання Нью-Йорк Таймс. Тільки в масках: які запобіжні заходи запроваджують авіакомпанії. Як роботи допомагають у часи коронавірусу. У Вашингтоні бейсбольний стадіон у час пандемії перетворили… на кухню.