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Час-Тайм. Деталі щодо мільйонів доларів на користь Юлії Тимошенко - NYT

Час-Тайм. Деталі щодо мільйонів доларів на користь Юлії Тимошенко - NYT
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Час-Тайм. Деталі щодо мільйонів доларів на користь Юлії Тимошенко - NYT

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В ефірі Час-Тайм. Одразу кілька представників американського уряду пішли на самоізоляцію. У Каліфорнії - протести. Деталі щодо мільйонів доларів, які з’явилися у декларації Юлії Тимошенко, оприлюднило видання Нью-Йорк Таймс. Тільки в масках: які запобіжні заходи запроваджують авіакомпанії. Як роботи допомагають у часи коронавірусу. У Вашингтоні бейсбольний стадіон у час пандемії перетворили… на кухню.

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