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Час-Тайм. Як у США та в Україні коментують прийняття закону про банки

Час-Тайм. Як у США та в Україні коментують прийняття закону про банки
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Час-Тайм. Як у США та в Україні коментують прийняття закону про банки

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В ефірі Час-Тайм. Це питання номер один для інвесторів - у США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки. Кількість смертей від коронавірусу в США є напевне більшою, ніж зареєстровано - Фаучі. Які випускні влаштовують американські школярі в умовах карантину. Як карантин вплинув на українських студентів у США. Альтернативний бізнес під час пандемії: історія власниці однієї перукарні.

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