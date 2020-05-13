Час-Тайм. Як у США та в Україні коментують прийняття закону про банки
В ефірі Час-Тайм. Це питання номер один для інвесторів - у США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки. Кількість смертей від коронавірусу в США є напевне більшою, ніж зареєстровано - Фаучі. Які випускні влаштовують американські школярі в умовах карантину. Як карантин вплинув на українських студентів у США. Альтернативний бізнес під час пандемії: історія власниці однієї перукарні.
Випуски
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Травень 12, 2020
Час-Тайм. Як випробовують вакцини проти коронавірусу
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Травень 08, 2020
Час-Тайм. 8 травня. Росію закликають не перекручувати історію
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Травень 06, 2020
Час-Тайм. Як різні країни виходять з карантину і чи допомагає це?
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