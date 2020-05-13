Час-Тайм. Як у США та в Україні коментують прийняття закону про банки

В ефірі Час-Тайм. Це питання номер один для інвесторів - у США коментують прийняття Верховною Радою закону про банки. Кількість смертей від коронавірусу в США є напевне більшою, ніж зареєстровано - Фаучі. Які випускні влаштовують американські школярі в умовах карантину. Як карантин вплинув на українських студентів у США. Альтернативний бізнес під час пандемії: історія власниці однієї перукарні.