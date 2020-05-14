Студія Вашингтон. Як Америка відкриває економіку?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Як Америка відкриває економіку? Компанія Тесла домовилася із місцевою владою та залишає свій завод в Калфіорнії. США не будуть використовувати апарати ШВЛ, отримані з Росії, після того як ці моделі ймовірно спровокували 2 смертельні пожежі в російських лікарнях.
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