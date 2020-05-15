Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Що у США відомо про загадкову дитячу недугу на тлі коронавірусу.

Час-Тайм. Що у США відомо про загадкову дитячу недугу на тлі коронавірусу.
Embed
Час-Тайм. Що у США відомо про загадкову дитячу недугу на тлі коронавірусу.

No media source currently available

0:00 0:15:01 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Офіційне попередження про загадкову хворобу серед дітей пов’язану із коронавірусом. Три трильйони доларів - Новий пакет допомоги пропонують демократи, в опозиції – республіканці. Понад 36 мільйонів американців подалися на допомогу з безробіття. Репортаж із Каліфорнії, де відкриваються пляжі.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG