Час-Тайм. Що у США відомо про загадкову дитячу недугу на тлі коронавірусу.
В ефірі Час-Тайм. Офіційне попередження про загадкову хворобу серед дітей пов’язану із коронавірусом. Три трильйони доларів - Новий пакет допомоги пропонують демократи, в опозиції – республіканці. Понад 36 мільйонів американців подалися на допомогу з безробіття. Репортаж із Каліфорнії, де відкриваються пляжі.
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