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Європа продовжує послаблювати обмеження – подробиці. Відео

Європа продовжує послаблювати обмеження – подробиці. Відео
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Європа продовжує послаблювати обмеження – подробиці. Відео

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Європа продовжує послаблювати обмеження.

На черзі – відкриття кордонів.

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